प्रतापगढ़ में राड-ईंट से हमला कर डंपर चालक की हत्या, रुपये के विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम

संसू, जागरण, संग्रामगढ़ (प्रतापगढ़)। जनपद में बड़ी वारदात हुई। रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद के दौरान ट्रक मालिक व कुछ अन्य लोगों ने डंपर चालक पर ईंट, राड से हमला कर दिया। करीब तीन घंटे बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना का केस दर्ज करके एक आरोपित को दबोच लिया है।

संग्रामगढ़ बाजार निवासी 38 वर्षीय मनोज कुमार सोनकर पुत्र श्रीचंद्र ट्रक व डंपर चलाकर परिवार पालता था। पांच अक्टूबर की शाम करीब पांच बजे वह डंपर मालिक जय प्रकाश तिवारी से पैसे मांगने के लिए आलापुर गंगा पुल के पास गया था। वहां ढाबे के पास मिले मालिक से ड्राइविंग का मेहनताना 20 हजार रुपये मांगे। इस पर दोनों में कहासुनी होने लगी।

आरोप है कि ट्रक मालिक, उसके भांजे और खलासी जेपी यादव समेत वहां रहे उनके साथियों ने मनोज को पकड़कर गिरा दिया व सीने पर ईंट व राड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद भी वह बाइक से रात आठ बजे घर पहुंचा। उसने पत्नी साक्षी से झगड़े में मारपीट व दोनों कंधों में दर्द की बात बताई। इस पर उसकी पत्नी ने उसके कंधे पर तेल से मालिश की, लेकिन मनोज की तबीयत बिगड़ती गई।

परिवार के लोग उसे स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए फिर प्रयागराज ले जाने लगे, लेकिन कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में ही मनोज की मौत हो गई। इसके बाद शव को गांव ले आए। मंगलवार सुबह करीब सात बजे पुलिस को पीआरवी के माध्यम से घटना की जानकारी मिली। गांव में तनाव की आशंका में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए थानाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने पुलिस बल तैनात कर दिया।