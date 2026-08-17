प्रतापगढ़ में संविदाकर्मी हत्याकांड पर गरमाई राजनीति, सपा नेताओं पर प्रशासन की सख्ती; सांसद समेत कई नेता हाउस अरेस्ट

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जनपद में लीलापुर के हरिहरपुर सिंधौर में संविदाकर्मी सौरभ विश्वकर्मा मोनू की हत्या को लेकर राजनीति गरमा गई है। सपा ने शासन-प्रशासन को घेरने की रणनीति बनाई है। शव का अंतिम संस्कार करवाने के बाद पुलिस ने 16 अगस्त की दोपहर बाद राहत की सांस ली थी। वहीं आज इस मामले में सपा का प्रतिनिधिमंडल गांव में आएगा। सपाई पीड़ित परिवार से मिलेंगे।

सपा प्रतिनिधिमंडल में 13 नेता शामिल प्रतिनिधिमंडल में सपा सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल, कौशांबी सांसद पुष्पेंद्र सरोज, पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, रानीगंज विधायक डॉ. आरके वर्मा, पट्टी विधायक राम सिंह पटेल, जिला महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी, पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह यादव मुन्ना, राजकुमार पाल समेत 13 लोग शामिल हैं।

स्थानीय नेता भी हाउस अरेस्ट इसे लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। गांव व नाकों पर फोर्स लगा दी गई है। सपा नेताओं को गांव आने पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई है। एडीएम ने अनुमति नहीं दी है। सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल को उनके लखनऊ आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया गया है। ज्यादातर स्थानीय नेताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया है।