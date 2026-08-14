'प्रदेश में PDA पर शोषण की इंतेहा', अखिलेश ने योगी सरकार पर किया हमला; कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में पीडीए समाज पर शोषण की इंतेहा हो चली है। भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री की अपराधिक सोच के कारण हर अपराधी के हौसले बुलंद है।

वंचित समाज सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है। अपराध के प्रति जीरों टालरेंस और जन्नत का रास्ता दिखाने जैसे जुमले भी अब बेकार हो गए हैं, क्योंकि अपराधी न तो अब प्रदेश छोड़ रहे हैं और न हीं जेल में रहना पसंद करते हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बिजली ठेकेदार को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी निर्मम हत्या की गई। उन्होंने प्रतापगढ़ में पीडीए समाज के सौरभ विश्वकर्मा की हत्या और बदायूं में डाक्टर संग मारपीट की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि जबसे भाजपा सत्ता में आई है पीडीए का जीना दूभर हो गया है।