प्रतापगढ़ में बड़ी घटना : मट्टन नाला में मासूम भाई-बहन डूबे, दोनों नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे, खोजबीन जारी

संसू, जागरण, सांगीपुर (प्रतापगढ़)। जनपद में बड़ी घटना हो गई, इसमें मासूम भाई और बहन की मौत हो गई। उदयपुर थाना क्षेत्र में स्थित मटननाला (नहर का स्वरूप) में स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से दोनों डूब गए। उनकी तलाश के लिए पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। हालांकि अभी तक उनका पता नहीं चल सका है।

आज सुबह हादसा हुआ उदयपुर क्षेत्र के गाड़ी दर्रा गांव निवासी कल्लू सिंह का आठ वर्षीय एकलौता बेटा रामसिंह और 12 वर्षीय बेटी आयुषी सोमवार सुबह लगभग 10 बजे गांव से करीब 200 मीटर दूर स्थित बीरशाहपुर गांव के पास मट्टननाला में नहाने गए थे। इसी दौरान रामसिंह गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगा। यह देख बहन आयुष उसे बचने दौड़ी लेकिन वह भी गहरे पानी में समा गई l