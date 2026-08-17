SOG की कार में टक्कर मार भाग निकला माफिया अतीक अहमद का करीबी, पकड़ने गई थी पुलिस टीम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रंगदारी मांगने, लूट करने और जान से मारने की धमकी के मुकदमे में वांछित माफिया अतीक का करीबी पुलिस की एसओजी टीम की कार में टक्कर मारने के बाद भाग निकला। इस घटना से पुलिसकर्मियों में अफरातफरी मच गई। आरोपित की तलाश के साथ ही गिरफ्तारी में बाधक बनने वालों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसने की कवायद तेज की गई है।

इनके खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा बताया गया है कि जून 2026 में पूरामुफ्ती थाने में माफिया अतीक के शूटर आबिद प्रधान, उसके सहयोगी मकबूल, शाह फैसल, अनस व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एक अधिवक्ता ने सभी पर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगने, लूटपाट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

एसओजी के वाहन के रास्ते में लगा दी गाड़ी इसी मामले में मकबूल समेत अन्य लोग फरार चल रहे हैं। 16 अगस्त को पता चला कि सिलना गांव निवासी मकबूल झलवा स्थित एक सर्विस सेंटर पर मौजूद है। इस सूचना पर एसओजी सिटी के साथ एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने घेराबंदी की। इसी दौरान मकबूल के कुछ साथी भी आ गए। वह रास्ते में अपनी गाड़ी लगा दी।