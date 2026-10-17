प्रतापगढ़ में मधुमक्खियों के हमले से वृद्ध की मौत, बचाने के प्रयास में परिवार के तीन सदस्य घायल

संसू, जागरण, बाघराय (प्रतापगढ़)। कोर्रही पुराना जिल्ला गांव में मधुमक्खियों के हमले में 86 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। जबकि उन्हें बचाने पहुंचे परिवार के तीन सदस्य घायल हो गए। घायलों का निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अचानक हुई इस घटना से परिवार सदमे में है।

अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने धावा बोला बताया जाता है कि गांव निवासी 86 वर्षीय रामप्रताप पुत्र राममनोहर अपने घर से करीब एक सौ मीटर दूर बने नए मकान में रहते थे। मकान के सामने स्थित नीम के पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे अचानक छत्ते से मधुमक्खियों का झुंड निकल पड़ा। इसी दौरान कमरे से बाहर निकले रामप्रताप पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।

घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती मधुमक्खियों के डंक से रामप्रताप के शरीर पर कई जगह घाव हो गए। चीख-पुकार पर उन्हें बचाने पहुंचे घरवालों पर भी मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इससे कमलादेवी उर्फ भक्तिन पत्नी परमेश्वर, दीपचंद पुत्र परमेश्वर और दीपचंद की दो वर्षीय बेटी अनन्या घायल हो गईं। सभी घायलों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।