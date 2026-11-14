प्रतापगढ़ की धरती से नेहरू ने सीखा था राजनीति का ककहरा, यहीं से मिली थी संघर्ष को नई धार

रमेश त्रिपाठी, प्रतापगढ़। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रतापगढ़ से गहरा और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। उनकी राजनीतिक यात्रा में इस जिले की धरती का विशेष याेगदान रहा है। 14 नवंबर को उनकी जयंती (बाल दिवस) पर उनकी उन स्मृतियों को याद किया जाता है, जब उन्होंने प्रतापगढ़ के गांवों में पहुंचकर किसानों के संघर्ष को करीब से जाना और उनके हक की आवाज बुलंद की थी।

पंडित नेहरू के सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआती कड़ी वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन से जुड़ती है। जून 1920 में जिले के करीब 200 किसान अपनी समस्याएं लेकर पैदल प्रयागराज स्थित आनंद भवन पहुंचे थे। किसानों ने जमींदारों के शोषण, अत्यधिक लगान और बेगार जैसी समस्याओं से नेहरू को अवगत कराया। किसानों की पीड़ा सुनकर वह पहली बार प्रतापगढ़ आए।

यहां उन्होंने गांवों में पहुंचकर किसानों की दुर्दशा देखी और उनकी समस्याओं को समझा। इसके बाद पट्टी क्षेत्र के किसानों के बुलावे पर 21 और 22 सितंबर 1920 को नेहरू दोबारा प्रतापगढ़ आए और उन्होंने महुली और देवली गांव में आयोजित विशाल किसान सभाओं को संबोधित किया। उनके पहुंचने से किसानों के आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। ब्रिटिश हुकूमत के भारी करों और बेगार प्रथा के खिलाफ आयोजित किसान मार्च का नेतृत्व भी उन्होंने किया।