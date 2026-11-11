प्रतापगढ़ में एक महीने के दौरान 20 सड़क हादसों 12 लोगों की मौत, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ले रही जान

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। घर या दफ्तर पहुंचने के बजाय लोग हादसों में जान गंवा रहे हैं। कहीं बाइकों की टक्कर हो रही है, तो कहीं तेज रफ्तार के कारण वाहन पलट रहे हैं। बेसहारा गोवंश भी सड़क हादसों की वजह बन रहे हैं।

लापरवाही और जागरूकता की कमी के चलते यातायात के जीवन सुरक्षा नियमों का सही तरह से पालन नहीं हो रहा है। शहर से लेकर अंचल तक मनमानी जारी है। सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना तथा गति पर नियंत्रण रखना जरूरी है, लेकिन कई लोग इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले एक महीने में 20 सड़क हादसे हुए, जिनमें 12 लोगों की मौत हुई है।

यातायात जागरूकता माह के दौरान भी हादसों का यह क्रम जारी है। विश्वनाथगंज में कार की टक्कर से स्कूटी सवार फरीद अहमद, बाइकों की भिड़ंत में संदीप गौतम और पोल से टकराने के कारण रमेश कुमार की जान गई। 10 से अधिक लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं।