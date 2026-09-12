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'अखिलेश न देखें 2047 तक कुर्सी के सपने', प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने किया तीखी टिप्पणी

By Rajan Shukla Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 12 Sep 2026 07:47 PM (IST)

प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। मंत्री ने कहा कि उन्हें 2047 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने नहीं देखने चाहिए।

प्रतापगढ़ के विकास भवन में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। : जागरण

प्रतापगढ़ के विकास भवन में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। : जागरण

HighLights

  1. मंत्री बोले- आशीर्वाद के दीयों से जगमग होंगी विकास परियोजनाएं

  2. सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा करके दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले के प्रभारी व प्रदेश के संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह  शनिवार को प्रतापगढ़ में थे। उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणी की। 

मंत्री ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश ने बयान दिया गया है कि भाजपा अपने कुछ विधायकों के टिकट काटेगी। किसका टिकट कटेगा और किसका नहीं कटेगा, यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। यह सोचना अखिलेश का काम नहीं है। 2047 तक न तो देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है और न उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की। ऐसे में सपा प्रमुख कुर्सी पर आने के सपने न देखें।

सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा करने शनिवार दोपहर प्रतापगढ़ पहुंचे मंत्री विकास भवन में मीडिया से बात करते हुए सपा पर आक्रामक रहे। कहा कि अखिलेश यादव ने सपा की सरकार बनने पर आजम खां के सभी मुकदमे वापस लेने संबंधी बयान दिया है। हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसी है।

मंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन पर कहा कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था में ब्रिक्स देशों की 40 प्रतिशत से अधिक सहभागिता है। दुनिया की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी ऐसे देशों के बीच रहती है। ऐसे में ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ने से भारत के साथ पूरी दुनिया को इसका फायदा मिलेगा। भारत एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरकर आगे आएगा। भारत की भूमिका आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी।

प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक की। मंत्री ने कार्यक्रमों में जनसामान्य की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन एवं सेवा काल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा आम नागरिकों को ‘विकसित भारत-2047’ के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से यह अभियान संचालित किया जाएगा।

अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के 12 वर्षों तथा राज्य सरकार के 10 वर्षों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पहले दिन 17 को ‘सेवा दिवस-आशीर्वाद का दीया’ थीम पर कार्यक्रम किया जाएगा। शाम सात बजे दीप जलाए जाएंगे। केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित परिवारों सहित आम नागरिक अपने घरों, प्रतिष्ठानों, प्रमुख विकास कार्यों, परियोजनाओं तथा सरकारी भवनों एवं आवासों पर दीप प्रज्वलित करेंगे।

बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी डा. राममोहन मीना, भाजपा महामंत्री राजेश सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह, विधायक सदर प्रतिनिधि अरुण कुमार मौर्य सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।

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