संवाद सूत्र, परियावां। त्रिवेणी एक्सप्रेस की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। काफी प्रयास के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। परियावां रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास शनिवार शाम करीब 7.30 बजे रेलवे ट्रैक पर गुजर रही 70 वर्षीय एक महिला त्रिवेणी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। इससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची ऊंचाहार आरपीएफ ने शव को ट्रैक से हटवाकर रेल यातायात बहाल कराया।

ट्रेन के चालक ने रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने की सूचना स्टेशन मास्टर अभिनव चौधरी को दी थी। स्टेशन मास्टर ने तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद ऊंचाहार आरपीएफ मौके पर पहुंची और शव को ट्रैक से हटवाया। मृतका की उम्र करीब 70 वर्ष बताई जा रही है।