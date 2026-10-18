प्रतापगढ़ में चार सीटों पर अपना दल की नजर, 2027 चुनाव के लिए ब्राह्मण कार्ड की तैयारी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़! अपना दल (एस) ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए प्रतापगढ़ में बड़ा दांव चलने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने शनिवार को जीआइसी मैदान में साफ कर दिया कि पार्टी का भविष्य प्रतापगढ़ से ही तय होगा।

प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, 'प्रतापगढ़ से ही अपना दल ने राजनीति की शुरुआत की थी और अंत भी यहीं से होगा। कुछ लोग दल को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जब तक मैदान में हैं ताे कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। आशीष ने पहली बार खुलकर सीटों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज अपना दल की विरासत हैं। इन दोनों सीटों पर तो पार्टी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी।