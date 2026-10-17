अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष को कटघरे में ला खड़ा किया, बोलीं- दिल्ली के आंदोलन 'अराजकता', सत्ता परिवर्तन का प्रयास

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। अपना दल एस. की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शनिवार को जिले में थीं। उन्होंने कहा कि डॉ. सोनेलाल पटेल हमेशा वंचितों, पिछड़ों, शोषियों को हक दिलाने की बात करते थे। इसके लिए वह बलिदान हो गए। आज उनके सिद्धांतों पर चल कर पार्टी उनके सपने को पूरा कर रही है।

सत्ता में रहने पर कोई नीति नहीं बनाते... सपा व कांग्रेस का नाम लिए बगैर अनु्प्रिया ने दोनों पार्टियों को पिछड़ों का विरोधी बताया। कहा कि यह लोग जब विपक्ष में होते हैं, तब पिछड़ों व वंचितों के लिए बोलते हैं। सत्ता में रहने पर कोई नीति नहीं बनाते। दिल्ली में हाल ही में हुए आंदोलनों पर तंज कसते हुए भी अनुप्रिया ने विपक्षी दलों को कठघरे में लिया। कहा कि भीड़ तंत्र से सत्ता परिवर्तन का यह प्रयास अराजकता है, आंदोलन नहीं।