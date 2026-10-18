अनुप्रिया पटेल के सामने मंत्री आशीष का तंज- 'सामान किसी का, क्रेडिट किसी का... यही तो नेतागिरी है

गुरुदीप त्रिपाठी, प्रतापगढ़। डाॅ. सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर जीआइसी मैदान में मंच पर विचारधारा कम, नेतागिरी के असली फार्मूले ज्यादा चले। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मंच पर अतिथि थीं, लेकिन महफिल लूटी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने। मौका था स्वागत-सम्मान का। सबसे पहले विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल की पत्नी मिथलेश पटेल अपनी फौज के साथ मंच पर आईं और पूरी अदब के साथ केंद्रीय मंत्री को डा. सोनेलाल पटेल की प्रतिमा भेंट की। तालियां बजीं, फोटो खिंचे।

इसके ठीक बाद मानधाता नगर पंचायत अध्यक्ष इंद्रकली पटेल के बेटे आकाश पटेल उर्फ बादल आए। हाथ में गौतम बुद्ध की प्रतिमा। फिर अपना दल के नेता प्रज्ञा सिंह भी उसी अंदाज में बुद्ध की प्रतिमा लेकर हाजिर। देखते ही देखते मंच पर बुद्ध और सोनेलाल की प्रतिमाओं की प्रदर्शनी लग गई। तभी संचालक से रहा नहीं गया। उन्होंने माइक पर ही भेद खोल दिया- 'विधायक जी की पत्नी ने जो प्रतिमा भेंट की है, उसे बनवाया है हमारे रानीगंज विधानसभा अध्यक्ष राजू सेठ ने।' बस, इतना सुनना था कि आशीष पटेल ने माइक थामा।