चांदी के दाम घटे: धनतेरस पर छाई रौनक, चांदी के सिक्के और गणेश-माता लक्ष्मी की मूर्तियों की पीलीभीत में बिक्री तेज

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। धनतेरस और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के करीब आते ही जिले के सर्राफा बाजारों में रौनक लौटने लगी है। पिछले कुछ महीनों में आसमान छू रहे चांदी के दामों में हाल ही में आई गिरावट ने ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के चेहरे खिला दिए हैं। कीमतों में नरमी के कारण शहर के सर्राफा बाजार में पायल, बिछिया, चांदी के सिक्के और भगवान गणेश-माता लक्ष्मी की मूर्तियों की बिक्री तेज हो गई है।

चांदी का भाव अब घटकर दो लाख रुपये के पास आया व्यापारियों के अनुसार, कुछ समय पहले चांदी का भाव 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन अब यह घटकर दो लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इसी तरह 22 कैरेट सोने का भाव भी करीब 1.30 लाख रुपये के आसापास है। दामों में आई इस गिरावट से जिले के ज्वेलर्स धनतेरस और दीपावली पर बंपर बिक्री की उम्मीद जता रहे हैं। शहर के प्रमुख सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक मुख्य रूप से चांदी की पायल, बिछिया और पूजन के लिए गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां पसंद कर रहे हैं।