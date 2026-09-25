बदला भाग्य: नदियों में बेकार तैरने वाली जलकुंभी बनी कमाई का जरिया, 80 देशों के सामने पीलीभीत की महिलाओं ने रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। गौतमबुद्ध नगर में शुक्रवार से मंगलवार तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शानदार आगाज हो गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस भव्य फेयर का उद्घाटन किया। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर जिले की महिलाओं का अनूठा हुनर और स्वावलंबन भी चमक बिखेर रहा है।

नदियों और तालाबों में बेकार समझी जाने वाली जलकुंभी से बेहतरीन और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद तैयार कर जिले की महिलाएं दुनिया के सामने अपनी कामयाबी की कहानी पेश कर रही हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक्सप्रेसवे और चौतरफा विकास ने उत्तर प्रदेश को तेजी से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश के परंपरागत हुनर को सहेजने और उसे नई उड़ान देने का काम किया है। प्रदेश का यही हुनर आज ओडीओपी के रूप में दिखाई दे रहा है, जो अब उत्तर प्रदेश के विकास की सबसे मजबूत रीढ़ बन चुका है।

इस ट्रेड शो में 80 देशों के उद्यमी और खरीदार प्रतिभाग कर रहे हैं। इतने बड़े वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले के गांव सैदपुर निवासी महिलाओं का सहेली स्वयं सहायता समूह शिरकत कर रहा है।