पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नहर किनारे बिछा 'लोहे का जाल', बाघों की जान पर मंडराया बड़ा खतरा

बहजत खान, कलीनगर (पीलीभीत)। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) की सुंदरता में यहां से गुजरने वाली नहरों की अहम भूमिका है। बहता पानी जंगल की हरियाली को बनाए रखने के साथ ही वन्यजीवों की प्यास भी बुझाता है। गर्मी और बारिश के मौसम में बाघ समेत तमाम वन्यजीव अक्सर नहरों के किनारे पानी पीते और विचरण करते दिखाई देते हैं।

नहरें जंगल और वन्यजीवों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही हैं। लेकिन, इनकी पटरियों पर बिछाए गए लोहे के जाल बाघों के लिए खतरे का कारण बन सकता है। पीटीआर क्षेत्र से शारदा मुख्य नहर के अलावा कई अन्य नहरें होकर गुजरती हैं।

इन नहरों की पटरियों की समय-समय पर सिंचाई विभाग की ओर से मरम्मत कराई जाती है, जिन स्थानों पर नहर की पटरी कमजोर हो जाती है। वहां मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पत्थरों की पिचिंग की जाती है।

इन पत्थरों को व्यवस्थित रखने और पिचिंग को रोकने के लिए मोटे लोहे के तारों से बने जाल का इस्तेमाल किया जाता है। शारदा मुख्य नहर की कच्ची और पक्की पटरी बाघों की साइटिंग के लिए प्रमुख स्थानों में शामिल है।

नहर में पानी होने के कारण बाघ और अन्य वन्यजीव अक्सर यहां पहुंचते हैं। बाघ नहर के किनारे पानी पीने के साथ ही कई बार पानी में उतरते भी हैं। ऐसे में नहर की पटरियों पर पत्थरों के ऊपर बिछे लोहे के तारों से बने जाल वन्यजीवों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।