पीलीभीत वोट कांड: 2 SDM सस्पेंड, पर असली खिलाड़ी कौन? नेताजी के 'कोठी' वाले दो खास किरदारों पर टिकी सुई

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सदर विधानसभा 10,470 मतदाताओं के नाम बदलकर फर्जीवाड़ा करने के मामले में तत्कालीन ईआरओ अमरिया के एसडीएम रहे मयंक गोस्वामी और हेमंत कुमार चौधरी को निलंबित किया जा चुका है। पांच एईआरओ की भूमिका संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच कराई जा रही है।

इस कार्रवाई की गाज बीएलओ तक पहुंच सकती है, लेकिन आखिर इससे अधिकारियों को फायदा क्या था और उन्होंने ऐसा कृत्य किसको फायदा पहुंचाने और किसके इशारे पर किया। अब तक यह न तो पुलिस की जांच में हुआ और न ही अधिकारियों ने इस पर कोई जवाब दिया। दोनों एसडीएम के निलंबन के बावजूद संतुष्ट न होकर विपक्ष के निशाने पर अब भी एक जनप्रतिनिधि हैं। सपा नेता ने अपने बयानों में आरोप लगाया था कि इस कांड को करने में अधिकारियों के अलावा दो बाहरियों की भूमिका भी थी, जिनके पास कोठी के अंदर जाने का एक्सेस था। इसमें एक नेताजी का करीबी है तो दूसरा रिश्तेदार बताया जा रहा है।

शहर विधानसभा की मतदाता सूची में 150 पोलिंग बूथों पर अमरिया तहसील में 10,470 वोटरों के नाम फर्जी तरीके से बदले जाने के मामले हेमंत चौधरी, मयंक गोस्वामी व मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर आपरेटर अनिल कुमार पर 23 अक्टूबर को प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी।