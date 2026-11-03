रेल यात्री ध्यान दें! पीलीभीत रूट की 6 पैसेंजर ट्रेनों का टाइम टेबल बदला, देखें पूरी लिस्ट
रेल प्रशासन ने गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस के संचालन समय में संशोधन किया है। इसके चलते पीलीभीत-मैलानी-सीतापुर-डालीगंज रूट की छह सवारी गाड़ियों के समय में भी परिवर्तन किया गया है।
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गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस के समय में हुआ संशोधन।
पीलीभीत रूट की छह सवारी गाड़ियों का समय बदला।
यात्री नई समय सारिणी देखकर यात्रा करें।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। रेल प्रशासन ने 15009/15010 गोरखपुर-इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस के संचालन समय में संशोधन किया है। इसके चलते पीलीभीत-मैलानी-सीतापुर-डालीगंज रूट की छह सवारी गाड़ियों के समय में भी परिवर्तन किया गया है।
55082 सीतापुर-मैलानी एक नवंबर से सीतापुर से 18:25 बजे प्रस्थान कर भुर्जिहा बडागांव से 18:39, झरेखापुर से 18:46, परसेहरामल से 18:53, हरगांव से 19:01, ओयल से 19:10, कादीपुर सानी से 19:17, खीरी टाउन से 19:24, लखीमपुर से 19:35, देवकली से 19:43, फरदहन से 19:52, राजागंज से 20:03, बहेलिया बुजुर्ग से 20:09, गोला गोकरननाथ से 20:27, बांकेगंज से 20:52 बजे छूटकर मैलानी 21:35 बजे पहुंचेगी।
55085 पीलीभीत-डालीगंज पीलीभीत से 17:05 बजे चलकर दियूरी से 17:14, माला से 17:26, सन्देई से 17:57, शाहगढ़ से 18:05, प्रसादपुर से 18:09, पूरनपुर से 18:20, उदैयापुर खुर्द से 18:27, दुधिया खुर्द से 18:34, कुरैया से 18:49, सेहरा मऊ से 19:00, अकलहंसपुर से 19:06, मैलानी से 19:45, बांकेगंज से 20:05, गोला गोकरननाथ से 20:17, बहेलिया बुजुर्ग से 20:26, राजागंज से 20:33
फरदहन से 21:15, देवकली से 21:24, लखीमपुर से 21:53, खीरी टाउन से 22:01, कादीपुर सानी से 22:08, ओयल से 22:15, हरगांव से 22:33, परसेहरामल से 22:41, झरेखापुर से 22:48, भुर्जिहा बडागांव से 22:55, सीतापुर से 23:20, खैराबाद से 23:28, बरई जलालपुर से 23:39, कमलापुर से 23:49, सुरैंचा से 23:56, दूसरे दिन सिधौली से 00:05, मनवा से 00:15, अटरिया से 00:22, इटौंजा से 00:34, बक्शी का तालाब से 00:46, मोहिबुल्लापुर से 00:56 बजे छूटकर डालीगंज 01:30 बजे पहुंचेगी।
55359 पीलीभीत-मैलानी पीलीभीत से 08:45 बजे चलकर दियूरी से 08:54, माला से 09:06, सन्देई से 09:37, शाहगढ़ से 09:46, प्रसादपुर से 09:52, पूरनपुर से 10:10, उदैयापुर खुर्द से 10:17, दुधिया खुर्द से 10:26, कुरैया से 10:41, सेहरा मऊ से 10:50, अकलहंसपुर से 10:56 बजे छूटकर मैलानी 11:30 बजे पहुंचेगी।
55357 पीलीभीत-मैलानी पीलीभीत से 05:30 बजे चलकर दियुरी से 05:39, माला से 05:51, सन्देई से 06:22, शाहगढ़ से 06:29, प्रसादपुर से 06:36, पूरनपुर से 06:50, उदैयापुर खुर्द से 06:56, दुधिया खुर्द से 07:02, कुरैया से 07:15, सेहरा मऊ से 07:24, अकलहंसपुर से 07:31 बजे छूटकर मैलानी 08:00 बजे पहुंचेगी।
55360 मैलानी-पीलीभीत मैलानी से 09:45 बजे चलकर अकलहंसपुर से 09:53, सेहरा मऊ से 09:58, कुरैया से 10:08, दुधिया खुर्द से 10:23, उदैयापुर खुर्द से 10:29, पूरनपुर से 10:38, प्रसादपुर से 10:46, शाहगढ़ से 10:54, सन्देई से 11:01, माला से 11:32, दियूरी से 11:44 बजे छूटकर पीलीभीत 12:20 बजे पहुंचेगी।
55362 मैलानी-पीलीभीत्र मैलानी से 17:55 बजे चलकर अकलहंसपुर से 18:03, सेहरा मऊ से 18:12, कुरैया से 18:20, दुधिया खुर्द से 18:35, उदैयापुर खुर्द से 18:41, पूरनपुर से 18:49, प्रसादपुर से 18:58, शाहगढ़ से 19:15, सन्देई से 19:22, माला से 19:55, दियुरी से 20:07 बजे छूटकर पीलीभीत 20:50 बजे पहुंचेगी।
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