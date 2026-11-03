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रेल यात्री ध्यान दें! पीलीभीत रूट की 6 पैसेंजर ट्रेनों का टाइम टेबल बदला, देखें पूरी लिस्ट

By Vaibhav Mishra Edited By: Sachin Sharma
Published: Tue, 03 Nov 2026 10:52 PM (IST)

रेल प्रशासन ने गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस के संचालन समय में संशोधन किया है। इसके चलते पीलीभीत-मैलानी-सीतापुर-डालीगंज रूट की छह सवारी गाड़ियों के समय में भी परिवर्तन किया गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस के समय में हुआ संशोधन।

  2. पीलीभीत रूट की छह सवारी गाड़ियों का समय बदला।

  3. यात्री नई समय सारिणी देखकर यात्रा करें।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। रेल प्रशासन ने 15009/15010 गोरखपुर-इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस के संचालन समय में संशोधन किया है। इसके चलते पीलीभीत-मैलानी-सीतापुर-डालीगंज रूट की छह सवारी गाड़ियों के समय में भी परिवर्तन किया गया है।

55082 सीतापुर-मैलानी एक नवंबर से सीतापुर से 18:25 बजे प्रस्थान कर भुर्जिहा बडागांव से 18:39, झरेखापुर से 18:46, परसेहरामल से 18:53, हरगांव से 19:01, ओयल से 19:10, कादीपुर सानी से 19:17, खीरी टाउन से 19:24, लखीमपुर से 19:35, देवकली से 19:43, फरदहन से 19:52, राजागंज से 20:03, बहेलिया बुजुर्ग से 20:09, गोला गोकरननाथ से 20:27, बांकेगंज से 20:52 बजे छूटकर मैलानी 21:35 बजे पहुंचेगी।

55085 पीलीभीत-डालीगंज पीलीभीत से 17:05 बजे चलकर दियूरी से 17:14, माला से 17:26, सन्देई से 17:57, शाहगढ़ से 18:05, प्रसादपुर से 18:09, पूरनपुर से 18:20, उदैयापुर खुर्द से 18:27, दुधिया खुर्द से 18:34, कुरैया से 18:49, सेहरा मऊ से 19:00, अकलहंसपुर से 19:06, मैलानी से 19:45, बांकेगंज से 20:05, गोला गोकरननाथ से 20:17, बहेलिया बुजुर्ग से 20:26, राजागंज से 20:33

फरदहन से 21:15, देवकली से 21:24, लखीमपुर से 21:53, खीरी टाउन से 22:01, कादीपुर सानी से 22:08, ओयल से 22:15, हरगांव से 22:33, परसेहरामल से 22:41, झरेखापुर से 22:48, भुर्जिहा बडागांव से 22:55, सीतापुर से 23:20, खैराबाद से 23:28, बरई जलालपुर से 23:39, कमलापुर से 23:49, सुरैंचा से 23:56, दूसरे दिन सिधौली से 00:05, मनवा से 00:15, अटरिया से 00:22, इटौंजा से 00:34, बक्शी का तालाब से 00:46, मोहिबुल्लापुर से 00:56 बजे छूटकर डालीगंज 01:30 बजे पहुंचेगी।

55359 पीलीभीत-मैलानी पीलीभीत से 08:45 बजे चलकर दियूरी से 08:54, माला से 09:06, सन्देई से 09:37, शाहगढ़ से 09:46, प्रसादपुर से 09:52, पूरनपुर से 10:10, उदैयापुर खुर्द से 10:17, दुधिया खुर्द से 10:26, कुरैया से 10:41, सेहरा मऊ से 10:50, अकलहंसपुर से 10:56 बजे छूटकर मैलानी 11:30 बजे पहुंचेगी।

55357 पीलीभीत-मैलानी पीलीभीत से 05:30 बजे चलकर दियुरी से 05:39, माला से 05:51, सन्देई से 06:22, शाहगढ़ से 06:29, प्रसादपुर से 06:36, पूरनपुर से 06:50, उदैयापुर खुर्द से 06:56, दुधिया खुर्द से 07:02, कुरैया से 07:15, सेहरा मऊ से 07:24, अकलहंसपुर से 07:31 बजे छूटकर मैलानी 08:00 बजे पहुंचेगी।

55360 मैलानी-पीलीभीत मैलानी से 09:45 बजे चलकर अकलहंसपुर से 09:53, सेहरा मऊ से 09:58, कुरैया से 10:08, दुधिया खुर्द से 10:23, उदैयापुर खुर्द से 10:29, पूरनपुर से 10:38, प्रसादपुर से 10:46, शाहगढ़ से 10:54, सन्देई से 11:01, माला से 11:32, दियूरी से 11:44 बजे छूटकर पीलीभीत 12:20 बजे पहुंचेगी।

55362 मैलानी-पीलीभीत्र मैलानी से 17:55 बजे चलकर अकलहंसपुर से 18:03, सेहरा मऊ से 18:12, कुरैया से 18:20, दुधिया खुर्द से 18:35, उदैयापुर खुर्द से 18:41, पूरनपुर से 18:49, प्रसादपुर से 18:58, शाहगढ़ से 19:15, सन्देई से 19:22, माला से 19:55, दियुरी से 20:07 बजे छूटकर पीलीभीत 20:50 बजे पहुंचेगी।

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