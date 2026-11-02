30 मिनट, 105 बाइकें और सिर्फ 29 हेलमेट: पीलीभीत में यातायात माह और सीएम के आदेशों का ग्राउंड रियलिटी चेक

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक अक्टूबर से दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। नवंबर माह में मनाए जा रहे यातायात माह के दावे सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं।

शहर के व्यस्त चौराहों पर पुलिस पिकेट और यातायात बूथों के ठीक सामने से बिना हेलमेट, तीन-चार सवारियां बैठाकर और मोबाइल पर बात करते हुए बेखौफ वाहन गुजर रहे हैं। जिम्मेदारों की इस अनदेखी के कारण सड़क हादसे लगातार अनमोल जिंदगियों को लील रहे हैं, लेकिन नियमों का पालन कराने वाली पुलिस अब भी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सोमवार को जागरण संवाददाता ने यातायात नियमों के पालन की हकीकत परखी तो मुख्यमंत्री का आदेश हवा में नजर आया। गौहनिया चौराहे पर दोपहर 12 से 12:30 बजे तक 105 दोपहिया वाहन गुजरे। इनमें महज 29 वाहन सवारों ने ही हेलमेट लगा रखा था। यानी अधिकांश लोग बिना हेलमेट के ही सड़क पर फर्राटा भरते नजर आए। करीब 20 मिनट में 25 से अधिक दोपहिया वाहनों पर तीन सवारियां बैठी दिखाई दीं। पांच वाहन चालक ऐसे भी मिले जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि यह सब उस चौराहे पर हो रहा था, जहां पुलिस पिकेट की ड्यूटी रहती है। यातायात नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन पर है, उनके सामने ही नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं।

खास बात यह है कि जिम्मेदारों और यातायात पुलिस को नियमों का पालन कराने की याद अक्सर यातायात माह में ही आती है। नवंबर में चालान की संख्या बढ़ती है, लेकिन बाकी दिनों में सड़कों पर नियमों की अनदेखी का सिलसिला जारी रहता है।

बिना हेलमेट निकलते रहे बाइक सवार दृश्य-1 : नकटादाना चौराहे पर हर समय पुलिस पिकेट की ड्यूटी रहती है। हेलमेट के नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी भी पुलिसकर्मियों की है। इसके बावजूद यहां से बाइक सवार बिना हेलमेट के आसानी से गुजरते रहे। न तो उन्हें जागरूक किया गया और न ही कार्रवाई होती नजर आई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद वाहन चालकों में कार्रवाई का कोई डर दिखाई नहीं दिया।