हेल्पलेस दिखी पुलिस! पीलीभीत में एक तरफ बांटे गुलाब, दूसरी तरफ सामने ही उड़ती रहीं यातायात नियमों की धज्जियां

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। यातायात माह में सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन का पाठ पढ़ाने निकली यातायात पुलिस का जागरूकता अभियान बुधवार को गौहनियां चौराहे पर सवालों के घेरे में आ गया। यहां पुलिसकर्मी वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रहे थे।

वहीं दूसरी ओर उनके सामने से ही नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती रहीं। जागरूकता का संदेश देने के लिए पूरा अमला मौजूद था, लेकिन नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के नाम पर खामोशी नजर आई। बुधवार को गौहनियां चौराहे पर यातायात माह के तहत वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। इसमें यातायात जागरूकता वाहन भी पहुंचा। टीएसआई राघवेंद्र सिंह चौहान, जिले के नोडल अधिकारी इंतजार खान और एनसीसी के छात्रों को भी अभियान में शामिल किया गया था। इसके अलावा यातायात पुलिस के करीब 10 से 12 कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिसकर्मी वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट लगाने, यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने का संदेश दे रहे थे। हैरानी की बात यह रही कि जागरूकता अभियान के बीच से ही बाइक सवार बिना हेलमेट लगाए गुजरते रहे।