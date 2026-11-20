संवाद सहयोगी, कलीनगर (पीलीभीत)। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) की सफारी इन दिनों बाघों के कुनबे के चलते सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है। गुरुवार सुबह सप्त सरोवर मार्ग पर रंभा बाघिन के साथ उछल-कूद और मस्ती करते चार नन्हे शावकों को देख पर्यटक रोमांच से भर उठे और जंगल के इस खूबसूरत पल को कैमरों व यादों में कैद करते नजर आए।

गुरुवार सुबह की सफारी के दौरान जब पर्यटक सप्त सरोवर की ओर जा रहे थे, तभी सफारी मार्ग पर रंभा बाघिन अपने चारों शावकों के साथ विचरण करती दिखाई दी। बाघिन के साथ चल रहे नन्हे शावक कभी उसके आसपास उछल-कूद करते तो कभी आपस में खेलते और एक-दूसरे को दुलार करते नजर आए। शावकों की मासूम अठखेलियां और उनके साथ मस्ती करती बाघिन का नजारा देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे।

कुछ देर तक पर्यटक इस खूबसूरत दृश्य को निहारते रहे। जंगल के प्राकृतिक वातावरण में बाघिन और उसके शावकों का यह नजारा उनके लिए सफारी का सबसे यादगार पल बन गया। दरअसल, नए पर्यटन सत्र की शुरुआत के बाद से ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ रही है। सुबह और शाम की सफारी के दौरान पर्यटकों को अलग-अलग स्थानों पर बाघों की मौजूदगी देखने को मिल रही है।

जंगल में विचरण करने वाले कुछ बाघों को पर्यटकों ने उनके खास अंदाज और पहचान के चलते नाम भी दे रखे हैं। इनमें रंभा बाघिन भी काफी चर्चित है। अब चार शावकों की मां बनने के बाद उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है।