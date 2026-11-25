जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बाघों के संरक्षण के लिए विख्यात पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी समृद्ध हो रहा है। इन दिनों रिजर्व क्षेत्र की नदियों और जलाशयों में दुर्लभ प्रजाति के ऊदबिलाव यानी स्मूथ कोटेड ऑटर के समूहों की चहलकदमी बढ़ गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल इस जलीय जीव की बढ़ती मौजूदगी नदियों के स्वच्छ जल और मजबूत ईकोसिस्टम का प्रमाण है।

देश में ऊदबिलाव की कुल तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से स्मूथ कोटेड ऑटर पीटीआर में पाया जाता है। एक दौर में संख्या घटने के कारण इस प्रजाति के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। मगर, बेहतर प्राकृतिक वास और लगातार संरक्षण प्रयासों के बाद इनके झुंड दोबारा नजर आने लगे हैं। पीटीआर की माला नदी, चूका नदी और हरिपुर रेंज स्थित भगंडा झील के आसपास इनकी सक्रियता देखी जा रही है। शरीर पर मौजूद बेहद चिकने और चमकदार फर के कारण ही इन्हें स्मूथ कोटेड ऑटर कहा जाता है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था टरक्वाइज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसायटी के अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर मियां बताते हैं कि वयस्क ऊदबिलाव की लंबाई लगभग ढाई से तीन फीट तक होती है।

ये अपना अधिकांश समय पानी में ही व्यतीत करते हैं और नदियों, झीलों व बड़े तालाबों के किनारों पर बिल बनाकर आश्रय लेते हैं। इनके पंजों में मौजूद झिल्लियां और शरीर की विशेष बनावट इन्हें पानी में तेज रफ्तार से तैरने में मदद करती हैं।