PTR में सैलानियों का जबरदस्त क्रेज, अगले कई दिनों तक सफारी 'हाउसफुल', लेकिन पोर्टल की इस खामी ने बढ़ाई टेंशन

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीटीआर के नए पर्यटन सत्र में सैलानियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस सत्र से पीटीआर समेत प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में शुरू की गई आनलाइन एडवांस बुकिंग की। नई व्यवस्था पीलीभीत के लिहाज से बेहद कारगर व सफल साबित हो रही है।

सत्र की शुरुआत से ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग जारी है। आलम यह है कि आने वाले कई दिनों तक के लिए सफारी की बुकिंग हाउसफुल चल रही है। ऑनलाइन व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि बाहरी जिलों और दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले जहां सैलानियों को सफारी की बुकिंग के लिए सीधे पीटीआर के प्रवेश द्वारों पर लाइन में लगना पड़ता था।

वहीं, अब घर बैठे एडवांस बुकिंग की सुविधा वे आश्वस्त रहते हैं। पर्यटक अब अपनी यात्रा से पहले ही सफारी व जिप्सी की बुकिंग पक्की कर आ रहे हैं। इस नई व्यवस्था से न केवल पर्यटकों का समय और ऊर्जा बच रही है, बल्कि पीटीआर प्रशासन को भी राहत मिली है। पहले बुकिंग काउंटरों पर लगने वाली भीड़ और अव्यवस्था से निपटने में वनकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ती थी।