सरकारी स्कूलों के बच्चे मुफ्त में करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सैर, फिर शुरू हुई सुविधा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। वन्यजीवों का प्राकृतिक वास कैसा होता है, उनका जीवनचक्र कैसा होता है, जैव विविधता क्या होती है? ऐसे कई सवालों के जवाब और सैर का रोमांच जंगल पहुंचने के बाद ही मिल सकता है।

सरकारी स्कूलों के आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ये जानकारियां और सैर का अवसर निश्शुल्क मिलेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने इसके लिए दिव्य दर्शन योजना लागू की, जो इस सत्र में भी लागू रहेगी।

टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं वन विभाग ने पिछले पर्यटन सत्र में दिव्य दर्शन के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के बच्चों को निश्शुल्क सैर कराई थी। इसका उद्देश्य था कि बच्चे स्कूलों की दीवारों व किताबों से बाहर निकलकर वन एवं वन्यजीव संरक्षण के महत्व को व्यावहारिक रूप से समझें।

पिछली बार 1500 स्कूलों ने जंगल की सैर की थी। इस बार भी यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। परिषदीय स्कूल, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं किसी भी सरकारी संस्थान में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को निश्शुल्क सैर कराई जा सकती है। इसके लिए प्रधानाचार्य की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा जाएगा।