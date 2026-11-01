पीलीभीत टाइगर रिजर्व: बारिश से रास्तों में दलदल, महोफ गेट से सफारी के लिए पर्यटकों को करना होगा इंतजार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीटीआर का नया पर्यटन सत्र भले ही शुरू हो गया है, लेकिन महोफ गेट से सफारी की योजना बना रहे पर्यटकों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। बीते दिनों हुई भारी बारिश औ शुक्रवार शाम को अचानक हुई बरसात ने जंगल के रास्तों को दलदल में तब्दील कर दिया है।

बारिश का पानी अभी भी जंगल के कई हिस्सों से पूरी तरह निकल नहीं सका है। जिसका सीधा असर पर्यटन सत्र की तैयारियों और सफारी संचालन पर पड़ा है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी इस गेट से पर्यटन नहीं शुरु करने का निर्णय लिया गया है।

पीटीआर का जोन एक भौगोलिक स्थिति के कारण बारिश से सबसे अधिक प्रभावित होता है। पानी का जमाव और रास्तों पर जमा कीचड़ सफारी वाहनों के सुरक्षित संचालन में बड़ी बाधा है। विभाग पहले से ही एक नवंबर से महोफ गेट से सफारी शुरू करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि रास्तों को सुखाने और दुरुस्त करने का काम चल रहा था। इसी बीच शुक्रवार की बारिश ने वन विभाग की मुसीबत और बढ़ा दी है।

शहर से सबसे नजदीक होने के कारण महोफ गेट पर्यटकों के लिए काफी सुविधाजनक माना जाता है। लेकिन, वर्तमान हालात में यहां से सफारी शुरू करना काफी जोखिम भरा है। ऐसे में जो पर्यटक महोफ रेंज के खूबसूरत रास्तों पर सफारी का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक रास्ते पूरी तरह सूख नहीं जाते और सुरक्षित नहीं हो जाते, इस गेट से सफारी संचालन शुरू नहीं किया जाएगा।

महोफ रेंज में हाथियों की चहलकदमी बीते दिनों पीटीआर में दाखिल हुआ छह हाथियों का झुंड अब तीन-तीन के दो हिस्सों में बंट गया है। इनमें से तीन हाथी हरिपुर के रास्ते किशनपुर निकल गए, जबकि बाकी तीन हाथी महोफ रेंज से होते हुए उत्तराखंड की सुरई रेंज में दाखिल हो गए हैं।