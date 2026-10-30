पीलीभीत जेल में कैदी की मौत पर एक्शन: मानवाधिकार आयोग ने DM से मांगी रिपोर्ट, CCTV सुरक्षित रखने के निर्देश

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिला कारागार में 20 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत के दौरान 30 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीएम को नोटिस जारी कर सात जनवरी 2027 तक मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह कार्रवाई नई दिल्ली के मानवाधिकार कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत की 22 अक्टूबर को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता ने समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए हिरासत में हुई मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी।