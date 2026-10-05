पीलीभीत: खटीमा मार्ग पर कचरा उठा रहे थे वनकर्मी, अचानक सामने आ गया बाघ; मच गई खलबली

संवाद सूत्र, कलीनगर (पीलीभीत)। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोफ वन क्षेत्र में सोमवार को वन विभाग की टीम ने सफाई अभियान चलाया। खटीमा मार्ग के आसपास वनकर्मियों ने सफाई कर कूड़ा-कचरा और प्लास्टिक एकत्र कर हटाया। इसी दौरान अचानक एक बाघ सड़क पर आ गया। बाघ को देखकर वनकर्मियों, बाघ मित्र और मार्ग से गुजर रहे राहगीरों में खलबली मच गई।

महोफ रेंजर सहेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में सोमवार को खटीमा मार्ग सफाई अभियान चलाया गया। टीम ने सड़क किनारे काफी दूर तक अभियान चलाकर जगह-जगह पड़ा कूड़ा और प्लास्टिक हटाया। इसी दौरान शाम को एक बाघ जंगल से निकलकर अचानक खटीमा मार्ग पर पहुंच गया। बाघ को सड़क पर देखकर वन कर्मी, बाघ मित्र और राहगीर रुक गए और मौके पर कुछ देर के लिए राहगीर घबरा गए और शांत होकर दूर से बाघ को देखते रहे।