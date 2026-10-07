ब्रिटिश काल में भी था पीलीभीत के बाघों का खौफ! 1947 की इस किताब में दर्ज है हैरान करने वाला सच

सृजित अवस्थी, पीलीभीत। पीटीआर आज न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में बाघों के संरक्षण और ईको-टूरिज्म के लिए अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है। आजादी से पहले भी तराई का यह हरा-भरा जंगल दुनिया भर के शिकारियों और प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था।

आज जो पीटीआर बाघों का सुरक्षित आशियाना है, वह एक समय में तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरानों की पसंदीदा हंटिंग रेंज था। समय के साथ बंदूक की गोलियों की जगह अब कैमरों के फ्लैश ने ले ली है। वर्तमान में इस रिजर्व में 71 से अधिक बाघ स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं।

जिले के जंगलों की संपन्नता और बाघों की मौजूदगी का प्रामाणिक उल्लेख ब्रिटिश कर्नल की एक प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता है। ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ लार्ड कैचेज के मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल एलिस के पौत्र, कर्नल जेम्स एल स्लीमन ने वर्ष 1947 में 'रायफल टू कैमरा द रिफार्मेशन आफ ए बिग गेम हंटर' नामक एक पुस्तक लिखी थी।

इस पुस्तक में पीलीभीत के जंगलों में बाघों की बड़ी संख्या का विस्तार से जिक्र किया गया है। पुस्तक के अनुसार, शेरपुर के तत्कालीन जमींदार बाला खान और मंगल खान के विशेष आमंत्रण पर कमांडर इन चीफ लार्ड कैचेज पीलीभीत आए थे।

लार्ड कैचेज ने यहां 14 दिनों तक डेरा डाला था और इस दौरान जंगल में कई बाघों का शिकार किया था। पीलीभीत समेत समूचे तराई क्षेत्र के जंगलों में शुरुआत से ही पानी, घास के मैदान और शिकार जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता रही है।