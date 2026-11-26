जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका प्रशासन की ओर से शुरू किया गया अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। ईओ संजीव कुमार की अगुवाई में पालिका की टीम ने पुलिस बल के साथ स्टेशन रोड पर एक बार फिर सख्ती से अभियान चलाया।

इस दौरान सड़क व पटरी पर अवैध रूप से लगाए गए टीन शेड, फ्लेक्स बोर्ड, बैनर और अन्य अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करते हुए सामान जब्त कर लिया गया। बुधवार को भी पालिका प्रशासन की ओर से स्टेशन रोड पर अभियान चलाया गया था। लेकिन अभियान के समाप्त होने के कुछ देर बाद ही शाम को स्टेशन रोड पर हालात फिर से जस के तस हो गए थे। अधिकांश दुकानदारों ने दोबारा सड़क तक अपना सामान फैला लिया था। इसी को देखते हुए पालिका प्रशासन ने गुरुवार को दोबारा इस मार्ग पर सख्त अभियान चलाया। इस बार टीम ने केवल चेतावनी देने के बजाय सड़क की हद में निकले स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण पर सीधे बुलडोजर चलवाया। दुकानों के आगे लगे टीन शेड व प्रचार सामग्री को हटाकर जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले पांच लोगों से मौके पर जुर्माना भी वसूला गया। ईओ संजीव कुमार ने बताया कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को छतरी चौराहे से सुनगढ़ी चौराहे तक अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठेला जब्त करने को लेकर किया विरोध गुरुवार को चलाए गए अतिक्रमण अभियान के दौरान कई स्थानों पर विरोध के स्वर भी देखने को मिले। छतरी चौराहे के समीप सड़क किनारे खड़े एक ठेले को हटाने के दौरान एक महिला की पालिका कर्मियों और पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई।

इस दौरान महिला ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। महिला का कहना था कि प्रशासन की ओर से कमजोर तबके पर सख्ती दिखाई जा रही है, जबकि बड़े दुकानदारों व व्यवसायियों के आगे नियम-कायदे फीके पड़े हैं। अपने ठेकेदार पर दिखाई नरमी पालिका प्रसाशन की ओर से बुधवार को छतरी चौराहे के समीप बिल्डिग मटीरियल की दुकान के बाहर सड़क पर पड़ी बजरी को जब्त कर लिया था। गुरुवार को ठीक उसी स्थान पर ठेकेदार की ओर से बजरी डंप कर दी गई।

इस बार बजरी सड़क किनारे ही नहीं बल्कि पूरे मार्ग पर बिखरी थी। जिस कारण राहगीरों, खासकर दोपहिया वाहन चालकों को खासी मशक्कत से जूझना पड़ा। लोगों के विरोध पर खानापूर्ति करते हुए थोड़ी सामग्री जब्त कर इतिश्री कर ली गई।