UP Transfer: पीलीभीत में 5 PCS अधिकारियों के तबादले, नवागत अफसरों को सौंपी गई तहसीलों की कमान

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में प्रशासनिक कार्यहित का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत पांच पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है, जबकि नवागत अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण तहसीलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

डीएम आलोक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अमरिया के उपजिलाधिकारी राजकुमार बैठा को अब बीसलपुर का उपजिलाधिकारी न्यायिक बनाया गया है। वहीं, बीसलपुर में उपजिलाधिकारी न्यायिक के पद पर तैनात लाल सिंह यादव को पूरनपुर का उपजिलाधिकारी न्यायिक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, बीसलपुर के उपजिलाधिकारी प्रमेश कुमार को अब सदर तहसील में उपजिलाधिकारी न्यायिक की जिम्मेदारी दी गई है।