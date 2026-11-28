जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बाजार में पांच, दस और बीस रुपये के नोट और सिक्के जैसे गायब हो गए हैं। सामान खरीदने के बाद ग्राहक को रुपये लौटाने के लिए दुकानदारों को जेबें टटोलनी पड़ रही हैं। फुटकर नहीं है तो कहीं ग्राहक को बिना सामान लौटना पड़ रहा है तो कहीं दुकानदार को मजबूरी में अपना नुकसान उठाना पड़ रहा है।

छोटे नोटों और सिक्कों की कमी ने बाजार के रोजमर्रा के कारोबार का हिसाब बिगाड़ दिया है। खासकर किराना, कपड़ा और छोटे प्रतिष्ठानों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। बताया कि यह समस्या व्यापार बंधु की बैठकों में भी उठाई जा चुकी है। इसके अलावा लिखित रूप से भी प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। व्यापारियों का कहना है कि लीड बैंक प्रबंधक की ओर से बैंकों में छोटे नोट और सिक्के उपलब्ध होने की बात कही जाती है, जबकि जमीनी स्थिति इससे अलग है। व्यापारियों ने बाजार में पांच, दस और बीस रुपये के नोटों के साथ सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है।