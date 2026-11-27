जितेंद्र गंगवार, बीसलपुर (पीलीभीत)। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे को लेकर जिले में लंबे समय से चल रही कवायद अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रही है। अभी तक नक्शों और प्रस्तावों में दिखाई देने वाले एक्सप्रेसवे के लिए बीसलपुर और सदर तहसील के 42 गांवों में जमीनों का चिह्नीकरण पूरा कर लिया गया है। संबंधित अधिकारियों ने चिह्नीकरण से जुड़े दस्तावेज डीएम को सौंप दिए हैं।

अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। यानी एक्सप्रेसवे का रास्ता तय होने के बाद अब किसानों की जमीन सरकारी प्रक्रिया में शामिल होने जा रही है। इसे लेकर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। किसानों को उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे से उनके क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, लेकिन उनकी निगाहें अब जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे पर टिकी हैं। पीलीभीत जिले में गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे ग्रीन कारिडोर के किलोमीटर 290 से 329 तक करीब 39 किलोमीटर का सफर तय करेगा। बीसलपुर तहसील के 39 गांवों से होकर हाईवे गुजरेगा। यह मार्ग शाहजहांपुर की पुवायां तहसील के सुहेला ररुआ क्षेत्र से पीलीभीत की ओर बढ़ेगा। इसके बाद बरेली जिले की नवाबगंज तहसील के मुड़िया मलूकपुर और नोगवां भगवंतपुर की तरफ जाएगा। नवाबगंज के भी 26 गांव इस परियोजना में शामिल किए गए हैं।

पहले मिला, फिर छूटा, अब दोबारा जुड़ा पीलीभीत इस परियोजना में पहले पीलीभीत को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में कुछ अड़चनों के चलते जिले का नाम इससे हट गया। इसके बाद स्थानीय स्तर पर इसे दोबारा शामिल कराने की मांग उठती रही।