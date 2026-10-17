पीलीभीत: गन्ने के खेत में पेड़ से लटका मिला 17 साल के गजेंद्र का शव, जमीन से छू रहे थे पैर; हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरखेड़ा के कुर्रैया नवदिया गांव में शनिवार रात 17 वर्षीय गजेंद्र का शव गन्ने के खेत में पेड़ के सहारे लटका मिला। उसके पैर जमीन को छू रहे थे और पैर में चोट के निशान भी बताए गए हैं। शव मिलने की जानकारी पर पहुंचे स्वजन ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

गांव के निवासी गजेंद्र पुत्र ओमप्रकाश म्यूजिक सिस्टम आपरेटर था, शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे मोबाइल फोन पर बात करते हुए घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। स्वजन उसकी तलाश में जुटे थे। रात करीब एक बजे गांव के पास गन्ने के खेत में पेड़ के सहारे उसका शव लटका मिला। घटनास्थल घर से करीब पांच सौ मीटर दूर है। किशोर का शव मिलने की जानकारी पर स्वजन मौके पर पहुंच गए। उसकी मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। गजेंद्र की भाभी सविता पत्नी सोमप्रकाश ने बताया कि परिवार में मां शकुंतला के अलावा चार बहनें और दो भाई हैं।