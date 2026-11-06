पीलीभीत: शांतिनगर में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में कैद, पालतू जानवरों को बना रहा था शिकार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। हजारा क्षेत्र में लंबे समय से घरों में घुसकर बकरी और छोटे मवेशियों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बनाने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। इससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

ट्रांस शारदा इलाके में एक बाघ के अलावा कई तेंदुआ भी स्वच्छंद खेतों में विचरण कर रहे हैं। शाम होते ही वह गन्ने के खेतों ने से निकलकर आबादी की ओर रुख करते हैं। मौका मिलते ही घरों में घुसकर छोटे मवेशियों को हमला कर मार डालते है।