जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के लालपुर गांव के पास बुधवार को जनप्रतिनिधि लिखी कार और टेंपो की टक्कर में चालक, परिचालक समेत तीन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

टेंपो जहानाबाद से पीलीभीत की ओर आ रहा था। उसमें चालक प्रमोद, परिचालक ओंकार और सवारी मुन्नालाल मौजूद थे। लालपुर गांव के पास पहुंचने पर पीलीभीत की ओर से जा रही एक कार रांग साइड में आ गई। इसी दौरान कार की टक्कर टेंपो से हो गई।

हादसे में टेंपो सवार तीनों लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो में सवार लोगों को चोटें आईं। घटना के दौरान पीछे से एक बस भी आ रही थी। कार की टक्कर बस से होने से बच गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से भाग निकला।