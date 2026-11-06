पीलीभीत में टॉफी का लालच देकर दो मासूमों से की दरिंदगी, कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पांच वर्षीय दो बच्चियों से यौन अपराध के दोषी जलालुद्दीन को उम्रकैद की सजा दी गई। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय पाक्सो एक्ट) के न्यायाधीश सुनील कुमार ने निर्णय सुनाया। उन्होंने जलालुद्दीन को पाक्सो अधिनियम, एससी-एसटी एक्ट का दोषी माना।

इस मामले में बच्ची ने भी गवाही दी थी। अनुसूचित जाति की पांच वर्षीय दो बच्चियां पड़ोस की दुकान से टाफी खरीदने गईं थीं। दुकानदार जलालुद्दीन ने दोनों को बहाने से दुकान के अंदर बुलाया। उनसे घिनौनी हरकत की। उसकी हरकत से बच्चियां रोने लगीं तब उसने टाफी देकर घर जाने को कह दिया।