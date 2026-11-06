मथुरा में बोनट पर लटककर चीखती रहीं मां-बेटी, दो KM तक दौड़ाई कार; पैसों के विवाद में गाड़ी से मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, मथुरा। पैसों के लेन-देन के विवाद में कार सवार ने मां-बेटी को टक्कर मार दी। दोनों कार के बोनट पर जा गिरीं। बचने के लिए दोनों चीखती रहीं, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और करीब दो किलोमीटर तक तेज रफ्तार से घसीटता रहा।

पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने दो आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके कब्जे से कार सीज कर दी है। पवन ने बताया कि सोमवार रात साढ़े सात बजे प्रेमपाल सिंह और पुनीत अपने एक साथी के साथ तगादे पर गए थे।