अवैध संबंधों के शक में हैवानियत: कौन्नौज में पत्नी को बेड से बांधकर जिंदा जलाया, बच्चों संग चौकी में किया सरेंडर

जागरण संवाददाता, कन्नौज। अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि उसने पत्नी को पहले कमरे के अंदर बेड पर बांधा और फिर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। महिला का शरीर जलकर कंकाल में बदल गया और गृहस्थी भी जल गई।

इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपित अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर सीधे पुलिस चौकी पहुंचा व आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पड़ोसियों से भी कहा था कि दीपावली पर दीया नहीं, उसका घर जलेगा। आरोपित सुखवीर सिंह हरियाणा के हिसार की एक निजी कंपनी में नौकरी करता है।

वर्ष 2015 में हिसार में काम करने के दौरान बुलंदशहर निवासी 30 वर्षीय सोनम उर्फ नीतू से उसका प्रेम-प्रसंग हुआ था, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। दंपती के 10 वर्षीय बेटा व आठ वर्षीय बेटी हैं। सोनम पिछले करीब पांच साल से गांव में ही रहकर ब्यूटीपार्लर व जनरल स्टोर चलाती थी, जबकि सुखवीर हिसार में रहता था। दीपावली के कारण सुखवीर सोमवार को ही घर लौटा था।