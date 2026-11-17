संवाद सूत्र, न्यूरिया (पीलीभीत)। पांच साल में जमा रकम दोगुणा करने का भरोसा देकर एक निधि कंपनी ने ग्रामीण से 90 हजार रुपये जमा करा लिए। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद जब खाताधारक अपनी रकम लेने पहुंचा तो उसे टालमटोल कर वापस कर दिया गया।

कई साल तक रुपये वापसी का इंतजार करने के बाद भी रकम नहीं मिली तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने न्यूरिया थाने में कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर और एजेंट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

क्षेत्र के गांव न्यूरिया खुर्द शिवपुरिया पंडरी निवासी रोशन कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में बरेली की वेल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड के एजेंट संजीव शर्मा ने उसे कंपनी की योजना बताई थी। एजेंट ने भरोसा दिलाया था कि पांच वर्ष में जमा धनराशि दोगुणा हो जाएगी। इस पर उसने अपने रिश्तेदार के माध्यम से 31 जुलाई 2017 को 90 हजार रुपये जमा कराए। इसके एवज में 30-30 हजार रुपये की तीन रसीदें और एक अन्य रसीद दी गई।

कंपनी की ओर से जमा प्रमाणपत्र भी जारी किया गया, जिसमें परिपक्वता की तारीख 31 जुलाई 2022 दर्ज थी। आरोप है कि निर्धारित समय पूरा होने के बाद जब उसने एजेंट संजीव शर्मा से रुपये मांगे तो वह लगातार टालता रहा।