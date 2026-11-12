पीलीभीत में अधिवक्ता के साथ हवालात में बंदकर की गई मारपीट, इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों पर FIR

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। अधिवक्ता को हवालात में बंदकर पीटने के आरोप में जहानाबाद थाने के इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस प्रकरण में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। वहां से आदेश होने पर बुधवार को इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह, सिपाही मनोज कुमार व मोहम्मद इरफान के विरुद्ध अवैध रूप से हिरासत में रखने, अभद्रता, मारपीट, धमकाने की धाराओं में रिपोर्ट लिखी जा सकी।

नगर में रहने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामानुज 27 अगस्त को एक पैरवी के सिलसिले में जहानाबाद थाने गए थे। उनका आरोप है कि बातचीत के दौरान सिपाही मनोज कुमार ने अभद्रता की। इसकी जानकारी दूसरे सिपाही मोहम्मद इरफान दी तो उन्होंने भी अपशब्द कहे।

दोनों पुलिसकर्मियों ने जबरन हवालात में बंद कर दिया। 1.17 घंटे अवैध रूप से हिरासत में रखकर पिटाई की। साथी अधिवक्ता आमिर खान तलाशते हुए थाने आए तो उनसे से अभद्रता की गई। इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह ने धमकाया कि झूठे केस में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा।