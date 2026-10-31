नेपाल से पंजाब तक फैला 'तारिक' का काला साम्राज्य, 5.67 लाख प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी के बाद हिमाचल तक पहुंची जांच

पीयूष दुबे, पीलीभीत। माधोटांडा के एक छोटे से मेडिकल स्टोर से लेकर नशीली दवाओं का नेटवर्क तैयार करके करोड़ों रुपये का धंधा करने का आरोपित तारिक अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस जांच के इतर औषधि प्रशासन विभाग भी नशीली दवाओं के नेटवर्क को खंगालने लगी है।

इसके लिए सहायक आयुक्त औषधि प्रशासन की ओर से हिमाचल के सोलन में स्थित दवा कंपनी को नोटिस देकर पूरा नेटवर्क खंगालने की तैयारी कर ली है। इससे कंपनी से लेकर माधोटांडा तक दवा पहुंचाने के पूरे नेटवर्क को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी।

पूरनपुर की मंडी के सामने किराये की दुकानों से पुलिस ने 43 गत्तों में रखे 5,67,760 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। ये दुकानें माधोटांडा निवासी ताहिर खान और उसके भाई दानिश खान ने ली थीं। पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि उसका भाई ताहिर फरार है। ताहिर की तलाश में कोतवाली पुलिस ने टीम गठित की है। पुलिस के अनुसार, बरामद कैप्सूलों का एक सैंपल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से सैंपल एफएसएल लैब भेजा जाएगा। नशे का कारोबार करने वाला तारिक प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करने लगा। पुलिस के अनुसार, पंजाब के मूल निवासी कई लोग पूरनपुर क्षेत्र में खेती करते हैं। तारिक ने उन्हीं के जरिये पंजाब तक नेटवर्क फैलाया। वह रैकेट के सदस्य या कोरियर के जरिये मनमाने दाम पर नशीली दवाएं पंजाब भेजता था।