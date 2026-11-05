अयोध्या दीपोत्सव 2026: पीलीभीत की चंद्रकली के बनाए 5100 गोबर के दीयों से रोशन होगी रामनगरी

वैभव मिश्रा, पीलीभीत। चाइनीज झालरों की चमक के बीच इस बार रामनगरी अयोध्या के दीपोत्सव में पीलीभीत की मेहनत और हुनर का प्रकाश भी नजर आएगा। जिले की महिला के हाथों से तैयार 5100 गोबर के दीये अयोध्या के दीपोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। तैयार किए गए सभी दीये गुरुवार शाम को अयोध्या भेज दिए गए।

देवीपुरा गांव की चंद्रकली ने गाय के गोबर से इन दीयों को तैयार किया है। खास बात यह है कि उनके हाथों से बने दीये रामनगरी को रोशन करने के साथ ही गांव की अन्य महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया भी बन रहे हैं।

चंद्रकली ने अपने साथ आठ महिलाओं को इस काम से जोड़ा है। चंद्रकली ने बताया कि डीएम के निर्देश पर उन्होंने 5100 गोबर के दीये तैयार किए हैं। इन सभी दीयों को अयोध्या भेजा जाएगा, जहां दीपोत्सव में इनका उपयोग होगा।

इसके अलावा उन्होंने स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए भी बड़ी संख्या में दीये तैयार किए हैं। त्योहार को देखते हुए उनके पास लगातार आर्डर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक हजार दीये तैयार करने में करीब 20 किलो गाय का गोबर और 10 किलो गेरू की जरूरत पड़ती है।

यदि दीयों को अधिक रंगीन और आकर्षक बनाना होता है तो जरूरत के अनुसार अन्य सामग्री का इस्तेमाल भी किया जाता है। सामान्य दीयों की कीमत पांच रुपये से शुरू होती है, जबकि विशेष रंग और डिजाइन वाले दीयों की कीमत अलग होती है।