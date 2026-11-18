संवाद सूत्र, बिलसंडा (पीलीभीत)। क्षेत्र में अवैध खनन का काला कारोबार बेखौफ चल रहा है। हद तो तब हो गई जब अवैध खनन पकड़ने गए राजस्व कर्मियों पर माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। लेखपाल ने बमुश्किल ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि सूचना देने के बावजूद समय पर पुलिस नहीं पहुंची, जिससे दबंग ट्रैक्टर समेत मौके से फरार हो गए।

जादवपुर क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन का खेल चल रहा था। सूचना मिलने पर हल्का लेखपाल विवेक दीक्षित और गौरव मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए मौके से अवैध मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ लिया । जैसे ही ट्रैक्टर पकड़ा गया, ड्राइवर ने लेखपाल के ऊपर ही ट्रैक्टर-ट्राली चढ़ाने का प्रयास किया। घटना के तुरंत बाद लेखपाल ने बिलसंडा थाने पुलिस को फोन कर पूरी जानकारी दी, लेकिन आधे घंटा तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।

इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची उसी समय आरोपित जबरन ट्रैक्टर-ट्रली भगा ले गए। इसके बाद दोनों लेखपाल करीब तीन घंटे तक थाने में बैठे रहे। इस दौरान पुलिसकर्मी खनन माफिया को फोन करके थाने बुलाते रहे, लेकिन माफिया थाने नहीं पहुंचा।