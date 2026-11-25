जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बिलसंडा में मुख्य शूटर सरबजीत सिंह उर्फ शिवम के पुलिस एनकाउंटर की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। अब लखनऊ से पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुठभेड़ का रीक्रिएशन किया। टीम ने घटनाक्रम को दोहराते हुए मौके की परिस्थितियों और साक्ष्यों का परीक्षण किया।

सिटी मजिस्ट्रेट प्यारे लाल मौर्य भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच कर चुके हैं। अब फोरेंसिक टीम की पड़ताल से एनकाउंटर से जुड़े तथ्यों की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ की कड़ियां जोड़ने पहुंची विशेषज्ञों की टीम दरअसल, 28 मई 2026 को बिलसंडा कस्बे में ज्वाला मैरिज लान के पास कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह पड़ोसी साइकिल व्यापारी पंकज कटिहार के साथ हुए विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे थे। हमलावरों ने उनके सीने में गोली मार दी थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने हत्याकांड के पर्दाफाश के लिए कई टीमें गठित की थीं। जांच में साजिश और सुपारी देकर हत्या कराने की बात सामने आई थी। पुलिस ने मामले में कई आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।