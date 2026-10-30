करवाचौथ से ठीक पहले उजड़ा सुहाग: चांद के दीदार की तैयारी कर रही पत्नियों पर टूटा दुखों का पहाड़

जाहिद हुसैन, न्यूरिया (पीलीभीत)। करवाचौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की तैयारी थी। घर में दही-जलेबी का इंतजाम था और चांद निकलने के साथ पति के आने का इंतजार भी। मगर किसे पता था कि त्योहार से पहले ही जिंदगी ऐसा अंधेरा कर जाएगी, इसमें खुशियों का चांद हमेशा के लिए डूब जाएगा।

सैजनिया गांव के भानू प्रताप (28) और तंसुख राम (40) की सड़क हादसे में मौत ने दो परिवारों के अरमानों को मातम में बदल दिया। भानू की पत्नी सावित्री देवी ने पति के लिए जो सपने संजोए थे, वे एक झटके में बिखर गए।