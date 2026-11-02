हाईटेक पुलिसिंग की दौड़ में पीछे छूटा मुखबिर तंत्र: सर्विलांस पर बढ़ी निर्भरता, बीट पुलिसिंग में संवाद कम

वैभव मिश्रा, पीलीभीत। कहते हैं कि पुलिस भले ही हाईटेक हो जाए, लेकिन अपराधियों तक पहुंचने के लिए उसका ह्यूमन नेटवर्क कमजोर नहीं होना चाहिए। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए तकनीक के साथ मुखबिर तंत्र भी पुलिस की बड़ी ताकत रहा है। एक समय था जब गांव से लेकर शहर तक पुलिस के मुखबिर सक्रिय रहते थे।

चाय की दुकानों से लेकर बाजार और गांव की चौपाल तक पुलिस को सूचनाएं मिलती थीं। बीट पर तैनात सिपाही अपने क्षेत्र के लोगों को जानता था और अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखता था, लेकिन अब सर्विलांस और डिजिटल संसाधनों पर बढ़ती निर्भरता के बीच परंपरागत मुखबिर तंत्र की सक्रियता कम होती दिखाई दे रही है।

वर्तमान में पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल फुटप्रिंट और बैंक ट्रांजेक्शन जैसे तकनीकी साक्ष्यों का सहारा ले रही है। वर्ष 2026 में पीलीभीत पुलिस ने सर्विलांस और एसओजी की मदद से कई बड़ी वारदातों का पर्दाफाश किया। अमरिया तिहरे हत्याकांड, बिलसंडा के कपड़ा व्यापारी हत्याकांड, सुनगढ़ी की चोरी और महिला से लूट समेत कई मामलों में तकनीकी साक्ष्यों से सफलता मिली।

जहानाबाद में 102.54 करोड़ रुपये के संदिग्ध साइबर लेनदेन वाले नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया गया। हालांकि, तकनीक के साथ पुलिस का ह्यूमन नेटवर्क मजबूत बनाए रखना भी जरूरी है। बीट पर कमजोर होती पकड़ चिंता का विषय बीट पुलिसिंग में तैनात सिपाही की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, स्थानीय लोगों और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी रखना है। उसे गांव और मुहल्ले के लोगों से नियमित संपर्क में रहना चाहिए।

पहले बीट के सिपाही की अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान होती थी। उसे पता रहता था कि कौन व्यक्ति क्षेत्र में नया आया है और कहां किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। इससे छोटी घटनाओं की जानकारी समय रहते मिल जाती थी। अब बीट पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने की जरूरत महसूस हो रही है।

पुलिसकर्मियों की व्यस्तता और सीमित संख्या के बीच क्षेत्र में नियमित भ्रमण और लोगों से संवाद बनाए रखना चुनौती है। इसी कारण से अमरिया में हुए तिहरे हत्याकांड में विवाद पहले से चल रहा था। लेकिन पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी थी।