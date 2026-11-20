जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के प्रमुख पर्यटन स्थल चूका बीच पर अब पर्यटकों के साथ-साथ वहां तैनात वन निगम के कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। घने जंगल के बीच रहकर पर्यटन व्यवस्थाएं संभालने वाले वन निगम कर्मियों के लिए जल्द ही दो नई और आधुनिक प्री-फेब्रिकेटेड हटें स्थापित की जाएंगी।

इन हटों की कुल क्षमता छह लोगों की होगी और इनमें कर्मचारियों की सुविधा से जुड़ी सभी आवश्यक चीजें मौजूद रहेंगी। शारदा सागर डैम के किनारे और जंगल के कोर जोन के करीब स्थित चूका बीच पर बाघ, तेंदुआ व अन्य वन्यजीवों की चहलकदमी सामान्य बात है।

ऐसे संवेदनशील और दुर्गम माहौल में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षित व आरामदायक आवासीय सुविधा मुहैया कराना बेहद जरूरी है। नई प्री-फेब्रिकेटेड हटों के स्थापित होने से कर्मचारियों को रात के समय वन्यजीवों से अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकेगी। इसके साथ ही सर्दी, गर्मी और बारिश जैसे विपरीत मौसम में भी उन्हें रहने के लिए एक मजबूत व टिकाऊ स्थान उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि मौजूदा पर्यटन सत्र की शुरुआत से पहले ही पीटीआर प्रशासन ने चूका बीच का कायाकल्प किया है।

पर्यटकों के ठहरने के लिए वर्षों पहले बनाई गई पुरानी बांस की हटों को हटाकर उनके स्थान पर सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक प्री-फेब्रिकेटेड हटें स्थापित कर दी गई थीं। पुरानी बांस की हटें समय के साथ कमजोर हो रही थीं और उनके रखरखाव में भी दिक्कतें आती थीं।