Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

लोक आस्था का महापर्व: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने किया 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण

By Srajit Awasthi Edited By: Anshul Bhartariya
Published: Mon, 16 Nov 2026 06:39 PM (GMT+05:30)

पीलीभीत में लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ। 36 घंटे के ...और पढ़ें

बीसलपुर चीनी मिल में उगते सूर्य देव की उपासना करते पूर्वांचल की महिला श्रद्धालु, स्रोत चीनी मिल कर्मचारी

बीसलपुर चीनी मिल में उगते सूर्य देव की उपासना करते पूर्वांचल की महिला श्रद्धालु, स्रोत चीनी मिल कर्मचारी

HighLights

  1. सुबह सरोवर के जल में खड़े होकर व्रती महिलाओं ने की उपासना, सुबह 6:57 बजे हुए सूर्यदेव के दर्शन

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। उग हो सूरज देव भइल भिनसार, अरघ के रे बेरवा... और दर्शन दीहीं ना अपान हे दीनानाथ.. जैसे पारंपरिक लोकगीतों की मधुर गूंज के साथ सोमवार को लोक आस्था और सूर्य उपासना के चार दिवसीय महापर्व छठ का विधिवत समापन हो गया। 36 घंटे के कठिन निर्जल व्रत का संकल्प लेने वाली महिलाओं ने सुबह उदयगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण किया।

शहर में छठ पूजा के मुख्य केंद्र बरहा रेलवे क्रासिंग स्थित सरोवर पर इस अद्भुत व अलौकिक दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा।

16PIL_M_7_16112026_473

रविवार रात भर घरों में कोसी भराई और रात्रि जागरण के बाद, सोमवार तड़के चार बजे से ही व्रती महिलाएं अपने स्वजन के साथ घाट की ओर बढ़ने लगी थीं।

16PIL_M_4_16112026_473

सिर पर दउरा और सूप लिए श्रद्धालु नंगे पांव घाट तक पहुंचे। ठंड परवाह किए बिना व्रती महिलाएं सरोवर के ठंडे जल में उतरकर भगवान भास्कर के उदय होने की प्रतीक्षा करने लगीं।

16PIL_M_6_16112026_473

इस दौरान महिलाओं ने पूरे विधि-विधान से छठी मइया का पूजन किया और पारंपरिक लोकगीत गाकर सूर्यदेव का आह्वान किया। सुबह 6:57 बजे जैसे ही आसमान की लालिमा के बीच सूर्यदेव के दर्शन हुए।

16PIL_M_6_16112026_473

घाट पर छठी मइया की जय और सूर्यदेव की जय के जयकारे गूंज उठे। व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर पूरी श्रद्धा के साथ सूप में रखे फल, ठेकुआ, गन्ना और अन्य पूजन सामग्री के साथ उदीयमान सूर्यदेव को गाय के कच्चे दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया।

16PIL_M_5_16112026_473

सूर्यदेव को अर्घ्य देकर महिलाओं ने अपने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली व पति व पुत्र की लंबी आयु और निरोगी काया की प्रार्थना की। अर्घ्य देने के बाद घाट पर ही मौजूद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसके बाद व्रती महिलाओं ने अन्न-जल ग्रहण कर 36 घंटे के निर्जल व्रत का पारण किया।

पुलिस बल रहा तैनात

छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। घाट पर पुलिस बल तैनात रहा। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को विशेष ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहीं।

16PIL_M_2_16112026_473

पूजा के दौरान मार्ग पर जाम की स्थिति न बने और श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी न हो, इसके लिए रास्ते पर चौपहिया व बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रही।

मेले जैसा रहा माहौल

शहर के बरहा क्रासिंग स्थित घाट पर सोमवार सुबह मेले जैसा उल्लासपूर्ण माहौल रहा। रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट के बीच श्रद्धालु पहुंचे।

16PIL_M_3_16112026_473

घाट पर बज रहे पारंपरिक छठ गीतों और ढोल-नगाड़ों की थाप पर बच्चे भारी उत्साह में नाचते-झूमते नजर आए। चारों तरफ भक्ति, उल्लास और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिला, जिससे पूरा शहर छठी मइया की भक्ति में सराबोर नजर आया।

यह भी पढ़ें- पीलीभीत में छठ की छटा: आज खरना के दिन आम की लकड़ी पर बनेगा 'रसिआव', फिर शुरू होगा 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।