जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना मंगलवार को प्रारंभ हो गई। पहले दिन भी स्वगणना करने में जिले के लोगों ने खासा उत्साह दिखाया। एक साथ बड़ी संख्या में आवेदन करने से सर्वर डाउन हो गया। लोगों को स्वगणना करने में 20 से 30 मिनट तक का वक्त लगा।

वहीं, बैंक सबंधी जानकारी देने में लोग असहज भी हुए। हालांकि, प्रगणकों ने उनको समझाकर 1,092 से ज्यादा लोगों की जनगणना पूरी कराई। इसमें अब तेजी से गणना कराने के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय हो गई है।

जनगणना शुरू हो गई है। इसमें स्वगणना का विकल्प भी है, जो 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। स्वगणना में se.census.gov.in पोर्टल पर विवरण भर सकते हैं। स्व-गणना के बाद भी जनगणना कर्मियों की ओर से एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी। जनगणना के अंतर्गत होने वाली स्वगणना में लोगों को स्वयं ही 40 सवालों के उत्तर देने है।