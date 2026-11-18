जागरण संवाददाता, बरेली। इंटरनेट मीडिया पर रील देखते-देखते हथियार तस्करी के लिए पाकिस्तान के नेटवर्क से जुड़ने वाले सुखराज के फरार साथियों गुरु सेवक और अनस की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सुखराज करीब दो साल से गुरुसेवक के संपर्क में था। गुरुसेवक ही उसे हथियार लाकर देता था।

इसके बाद सुखराज इन हथियारों को आगे सप्लाई करता था। इसके बाद इंस्टाग्राम रील के जरिए सुखराज पाकिस्तानी हैंडलर अजमल गुर्जर के संपर्क में आया। अजमल की ओर से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेजे जाने की चैट पुलिस को मिली है।

पुलिस के मुताबिक, सुखराज के पारिवारिक हालात के अनुसार उसके घर में उसकी दादी, मां और छोटी बहन रहती हैं। परिवार के पास करीब 20 बीघा जमीन है, जिसे बटाई पर दिया हुआ है। सुखराज का संपर्क गुरुसेवक से करीब दो साल पहले हुआ था। इसके बाद वह उसके लिए हथियारों की सप्लाई करने लगा। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि सुखराज ने एक पिस्टल को पड़ोसी के घर में छिपाकर रखा था, ताकि हथियार को अपने घर पर रखने से बच सके।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि उसने अब तक कितने हथियारों की सप्लाई की और इस नेटवर्क में उसके साथ कौन-कौन शामिल है। जांच में इंटरनेट मीडिया कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि रील देखते समय सुखराज की नजर अजमल गुर्जर की रील पर पड़ी। इसके बाद उसने उसे फालो करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे वह हथियारों की तस्करी से जुड़े लोगों के संपर्क में आने लगा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाकर पंजाब में सप्लाई किए जाने की बात भी इसी नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

इस मामले में गुरुसेवक और अनस अभी फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियारों की खरीद, सप्लाई और पाकिस्तान से संपर्क का पूरा नेटवर्क कैसे संचालित होता था।